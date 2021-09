Irpiniatimes.it

L’Avellino cerca il primo successo stagionale. Il tecnico tecnico dei lupi Piero Braglia, in vista della partita di domani contro il Latina, potrebbe consegnare a De Francesco le chiavi della median. L’assenza di Aloi per squalifica costringe il trainer toscano a cambiare l’undici si partenza. 4-3-3 con Forte in porta, difesa composta da Tito, Dossena, Silvestri e Ciancio. Mediana con Carriero, De Francesco e D’Angelo. Attacco che sarà guidato dal trio Kanoute, Di Gaudio, Maniero

