Nella serata ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una 24enne e deferito in stato di libertà un’altra donna di 57 anni, entrambe del luogo già note alle forze di polizia.

Nel corso del pattugliamento delle piazze di spaccio di Catanzaro Sud, i Carabinieri hanno notato una macchina ferma, in attesa con il motore acceso, dentro la quale entrava l’arrestata con atteggiamento guardingo e sospetto, mente la 57enne era alla guida. Il controllo del veicolo, deciso nell’immediatezza dai militari operanti, consentiva di rinvenire circa 3 grammi di cocaina, nascosti sotto il sedile in un involucro che le donne avevano tentato di aprire per disfarsi dello stupefacente. La successiva perquisizione dell’abitazione della 24enne, già gravata da precedenti specifici, ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione, di mezzo grammo di hashish e di materiale per il confezionamento.

Per la 24enne è quindi scattato l’arresto con sottoposizione agli arresti domiciliari, mentre la 57enne è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro.