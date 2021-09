Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, sabato 11 settembre, a Torino in Piazza della Repubblica dove un gruppo di no green pass si è radunato per contestare l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in città quest’oggi per sostenere la candidatura di Valentina Sganga dei 5S alle prossime elezioni amministrative. I contestatori hanno esposto uno … Leggi tutto L’articolo…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it