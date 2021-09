(ANSA) – ROMA, 11 SET – “Il nostro nuovo piano contro il Covid-19 ridurrà il numero di americani non vaccinati, i ricoveri e i decessi; consentirà ai nostri figli di andare a scuola in sicurezza e manterrà forte la nostra economia lasciando aperte le attività”: così il presidente americano Joe Biden, in un post pubblicato sul suo account Twitter. “Non risparmieremo sforzi per salvare vite e sconfiggere questo virus”, conclude il leader Usa.

La stretta di Biden sui vaccini ha acceso l’ira dei repubblicani americani, che ieri sono tornati a scagliarsi contro il presidente democratico: l’obbligo che Biden ha paventato è “incostituzionale”, ha affermato il deputato conservatore Thomas Massie. “Non è la risposta” all’emergenza pandemica: “il vaccino è una decisione che spetta al singolo e al suo medico”, gli ha fatto eco il parlamentare Neal Dunn. La governatrice del South Dakota, Kristi Noem, una delle possibili candidate alla Casa Bianca nel 2024, si dice pronta a sfidare l’amministrazione Biden in tribunale “su quella che è un’intrusione del governo federale”. (ANSA).