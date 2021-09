Emma Dante ritorna al Città delle 100 Scale Festival. Stavolta, in scena, lo spettacolo “Misericordia” da lei scritto e diretto. Appuntamento per domenica 12 settembre al Teatro Don Bosco di Potenza alle ore 20.30.

La trama narra la storia di tre prostitute e di Arturo, un ragazzo menomato. Tutti e quattro vivono in un monovano lercio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette; al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo, rimasto orfano a poche ore dalla nascita, viene accudito dalle tre donne. Una favola contemporanea che racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine.

Emma Dante è nata a Palermo nel 1967. Drammaturga e regista, si è diplomata a Roma nel 1990, all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Nel 1999 ha costituito a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale. Ha vinto diversi premi come regista per sceneggiature. Ha portato i suoi spettacoli in importanti teatri d’Italia e d’Europa. Il Città delle 100 Scale Festival continuerà fino al 31 ottobre con un cartellone ricco di spettacoli, performance, residenze e incontri con ospiti provenienti da varie parti del mondo.

A causa del perdurare dell’epidemia per tutti gli spettacoli è necessaria la prenotazione obbligatoria e gli spettatori dovranno essere muniti di green pass all’ingresso.

Biglietti disponibili al sito: www.ciaotickets.com/biglietti/misericordia-potenza