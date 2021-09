Irpiniatimes.it

In attesa della settima “Camminata rosa”, la manifestazione per promuovere la prevenzione come arma fondamentale nella lotta contro il tumore al seno che partirà domani mattina, la Città Ospedaliera di Avellino, questa sera, è stata illuminata di rosa.

