Ivan Juric, tecnico del Torino, parlando in conferenza stampa, ha fatto il punto sull’infortunio di Andrea Belotti, escludendolo di fatto dalle prossime tre-quattro, inclusa quella contro la Lazio:

«Il rinnovo non lo condiziona, ma la condizione atletica: non riesce a correre e ad allenarsi, sicuramente non ci sarà per le prossime partite. Saranno tre o quattro, perché in questo momento non può allenarsi. Ha grande voglia, è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo. Non vedo il problema del rinnovo, è sereno».

