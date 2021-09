Inizierà il prossimo 20 settembre il secondo memorial Francesca Lidonnici. Un torneo open di tennis aperto a tutte le categorie. Le gare si giocheranno sui campi del circolo Catuogno a Montepaone lido presieduto da Raffaele Gangale.

Le sfide saranno per il singolo e doppio maschile.

“Il circolo – dice Gangale – continua la sua lenta ascesa. Quest’anno ha confermato la permanenza in serie C. I campi in terra battuta sono stati rifatti e prima del torneo sarà rifatto l’impianto luci. Si prevede la partecipazione di circa 100 tennisti provenienti da tutta Calabria e anche fuori regione”