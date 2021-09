Sapere che tempo farà in questo weekend è utile per organizzarsi, noi abbiamo chiesto a Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo e queste sono le sue previsioni meteo.

ANALISI SINOTTICA

Tra questo week-end e l’inizio della prossima settimana, un debole promontorio anticiclonico garantirà sulla nostra regione tempo abbastanza stabile, anche se a tratti nuvoloso e con qualche precipitazione limitata ai rilievi.

Sul finire della prossima settimana sarà possibile un aumento dell’instabilità sui rilievi ed in pianura, a causa dell’inserimento di correnti più fresche ed umide da nord-ovest.

Sabato 11 settembre 2021

Tempo Previsto: Per l’intera giornata sui rilievi cielo variabilmente nuvoloso con possibili locali piovaschi o rovesci.

In pianura durante la mattinata cielo nuvoloso o con nubi sparse; tra il pomeriggio e la sera cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Minime comprese tra 16 e 19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 26 e 30°C.

Venti: In pianura venti deboli con direzione variabile, in quota venti deboli da sud-ovest.

Domenica 12 settembre 2021

Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso; durante le ore pomeridiane sui rilievi qualche addensamento cumuliforme ma con bassa probabilità di fenomeni.

Temperature: Minime comprese tra 17 e 19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27 e 30°C.

Venti: In pianura venti deboli a tratti moderati da sud-est, in quota deboli da sud-est.

Lunedì 13 settembre 2021

Tempo Previsto: Tra il mattino e il primo pomeriggio sui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, in pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Dal tardo pomeriggio transito di innocue ed estese velature da ovest verso est.

Temperature: Minime comprese tra 18 e 20°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 27 e 30°C.

Venti: In pianura venti deboli a tratti moderati da nord-ovest in rotazione da sud dal pomeriggio, in quota venti deboli da sud-est.