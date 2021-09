33 DI GENNARO Raffaele

1 RADAELLI Nicolò

22 SORRENTINO Alessandro

23 CANCELLOTTI Tommaso

18 DRUDI Mirko

38 FRASCATORE Paolo

5 ILLANES Julián

28 INGROSSO Gianmarco

3 RASI Alessio

27 VEROLI Davide

13 ZAPPELLA Davide

16 DIAMBO Amadou

8 MEMUSHAJ Ledian

21 POMPETTI Marco

91 RIZZO Giuseppe

79 SANOGO Siriki

6 VALDIFIORI Mirko

97 CLEMENZA Luca

7 D’URSI eugenio

30 DE MARCHI Michael

11 GALANO Cristian

9 FERRARI Franco

10 MARILUNGO Guido

17 RAUTI Nicola

Domani, allo stadio "Adriatico" con inizio ore 17,30, andrà in scena il match tra Pescara e Vis Pesaro, partita valida per la 3^ giornata del campionato nazionale di Serie C Girone B. Mister Gaetano Auteri , allenatore degli adriatici, ha diramato pochi minuti fa la lista dei giocatori convocati.