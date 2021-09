Il comitato feltrino per il diritto alla salute, nato a luglio 2021 da un gruppo di cittadini e volontari di alcune associazioni che si occupano di tutela della salute mentale, in seguito alla notizia della sospensione delle degenze nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Feltre a causa della mancanza di psichiatri, ha deciso di avviare una petizione pubblica di sensibilizzazione per segnalare la continua riduzione dei servizi socio-sanitari pubblici nella provincia di Belluno e per chiedere alla Regione Veneto, alla Conferenza dei Sindaci della ULSS 1 Dolomiti ed alla Direzione della ULSS 1 Veneto delle azioni concrete per salvaguardare i servizi per la salute mentale.

Il comitato ha raccolto le preoccupazioni di molti cittadini, è recente la notizia che la ULSS 1 Domiti ha affidato ad una cooperativa 180 turni di 12 ore per il servizio di assistenza pediatrica di Feltre e Belluno a causa della mancanza di medici; la carenza di psichiatri nel Dipartimento di Salute Mentale ha coinvolto anche il Centro per il Disturbi del Comportamento Alimentare di Feltre, rallentando i tempi di attesa per le visite periodiche di controllo, un servizio di valore e importante per le famiglie.

La raccolta firme del comitato feltrino per il diritto alla salute è stata pubblicata on-line sul sito internet

https://change.org/nochiusurapsichiatriafeltre

Inoltre il comitato organizzerà dei banchi di raccolta firme:

– sabato 18 settembre dalle ore 19:00 alle ore 21:30 nel piazzale Pra del Moro a Feltre, in occasione della Full Moon Walk, camminata di consapevolezza sul tumore alla mammella, organizzata dall’associazione Donne Come Noi;

– martedì 21 settembre dalle ore 9 alle ore 13 nel Largo Panfilo Castaldi a Feltre.

L’articolo Petizione pubblica di sensibilizzazione “No alla chiusura di Psichiatria a Feltre” proviene da Bellunopress – Dolomiti.