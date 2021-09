Raul Albiol ha detto la sua sul campionato di Serie A e sulle chance della Lazio di Maurizio Sarri: queste le sue parole

Raul Albiol, ex difensore del Napoli e attualmente in forza al Villarreal, ha detto la sua sul campionato di Serie A, ha detto la sua sul campionato di Serie A e sulla Lazio di Maurizio Sarri, avuto nell’avventura partenopea. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«L’inter era davanti, ma l’addio di Lukaku e Conte ha livellato la situazione. Inzaghi è un ottimo allenatore, ma è in un posto nuovo. Comunque vedremo come andrà. Penso sia una corsa tra Juventus, Napoli e Inter, con un occhio di riguardo per la Lazio di Sarri…».

