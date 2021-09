Luis Alberto dopo lo zero della passata stagione, torna re degli assist, ecco la classifica aggiornata dopo le prime due giornate

Re degli assist. Luis Alberto dopo lo zero della passata stagione, torna protagonista con i tre passaggi vincenti contro lo Spezia. L’iberico è in prima posizione davanti a Barella e Abraham. In casa Lazio sono a quota uno anche Felipe Anderson, Milinkovic Savic, Pedro, Raul Moro e Reina. Ricordiamo che questa che segue è la classifica ufficiale della Lega di Serie A. Ecco la graduatoria:

1) 3 assist: Luis Alberto (Lazio)

2) 2 assist: N. Barella (Inter), T. Abraham (Chelsea)

4) 1 assist: M. Pasalic (Atalanta), R. Orsolini (Bologna), N. Sansone (Bologna), J. Schouten (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), R. Marin (Cagliari), N. Bajrami (Empoli), G. Bonaventura (Fiorentina), G. Castrovilli (Fiorentina), E. Pulgar (Fiorentina), P. Ghiglione (Genoa), H. Calhanoglu (Inter), M. Darmian (Inter), E. Dzeko (Inter), A. Vidal (Inter) R. Betancur (Juventus), P. Dybala (Juventus), Felipe Anderson (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), Pedro (Lazio), Raul Moro (Lazio), Reina (Lazio), Brahim Diaz (Milan), D. Calabria (Milan), Mario Rui (Napoli), M. Politano (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma), Carles Perez (Roma), E. Shomurodov (Roma), J. Veretout (Roma), Vina (Roma), J. Boga (Sassuolo), F. Caputo (Sassuolo), F. Djuricic (Sassuolo), K. Amian (Spezia), D. Verda (Spezia), S. Lukic (Torino), N. Molina (Udinese), J. Stryger Larsen (Udinese), D. Lazovic (Verona)

