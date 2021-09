Per la prima serata in tv, sabato 11 settembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Speciale 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo”. Per il ventesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle verrà trasmesso il docufilm: “11/9: le due ore che cambiarono il mondo”. Un’anteprima in Italia della nuova coproduzione internazionale lanciata dalla BBC sulla tragedia che venti anni fa cambiò le nostre vite. Un progetto di grande rilevanza storica con materiali d’archivio inediti e interviste intime con i sopravvissuti. Alla serata, condotta da Monica Maggioni, parteciperanno ospiti e testimoni del mondo del giornalismo, della cultura e dell’economia per un’analisi commemorativa del tragico evento.

Su RaiTre alle 21.20 torna “Ricomincio da Raitre”, il progetto nato per rispondere alla difficile situazione attraversata dallo spettacolo dal vivo in Italia a causa della pandemia, ritorna con due nuove puntate di prima serata. Una selezione degli spettacoli, che andranno in scena nella prossima stagione, verranno presentati da Stefano Massini e Andrea Delogu, attraverso brani di spettacoli accompagnati da interviste, racconti, curiosità.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”.

Canale5 alle 21.25 riproporrà “Siamo Solo Noi – Sei come 6”, il docuconcerto di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi.

L’idea è quella di raccontare le 6 “splendide giornate” vissute dal rocker di Zocca a San Siro nel 2019. Una vera e propria full immersion nel concerto di Vasco costruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente da Vasco al pubblico alla band, dalle prove sino all’ultima data. Un racconto innovativo e quasi in tempo reale in cui le emozioni si intrecciano coi ricordi del primo San Siro del 1990 attraverso foto e immagini inedite.

Gerry Scotti sarà il narratore di questo viaggio all’interno del mondo di Vasco Rossi.

Tanti i testimonial, sugli spalti e non che in qualche modo, potrebbero rappresentare la “geografia” del grandissimo pubblico dell’artista e che raccontano l’influenza delle canzoni di Vasco nella loro vita: Joe Bastianich, Alessandro Borghese, Victoria Cabello, Marco Camisani Calzolari, Luca Zingaretti, Giovanna Caprioli, Piero Chiambretti, Sfera Ebbasta, Riccardo Genovese, Ghali, Luigi Lamarina, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Enrico Nigiotti, Federica Panicucci, Max Pezzali, Luisa Ranieri, Pepsy Romanoff, Valeria Solarino e Diego Spagnoli.

Il commento di Vasco (attraverso due interviste esclusive realizzate una a Lignano Sabbiadoro e l’altra a San Siro nello stadio vuoto) sarà il filo conduttore di questo “Diario di Bordo” che vuole catturare l’onda che si viene a creare tra il pubblico, l’artista e la band.

Un “racconto nel racconto” sarà quello del “Popolo di Vasco”: storie esemplari e rappresentative di chi era a San Siro nel 1990, quando Vasco fu il primo cantate italiano a calcare l’erba del Meazza, e che ha continuato a seguirlo. Qual è il segreto della “contemporaneità” di quattro generazioni che si ritrovano nelle canzoni del rocker di Zocca in momenti diversi della propria vita? Ciascuno di loro, giovane o vecchio, ha attraversato il momento “C’è chi dice no” oppure il “Come Vorrei” soffrendo perché “Mi si escludeva”, perché alla fine l’imperativo è “Vivere o niente”.

Il tutto rispettando il ritmo “interno” del concerto, la sua ritualità, cercando di emozionare il pubblico a casa per immergerlo in quella l’atmosfera che fa di un concerto di Vasco una esperienza unica.

Ad accompagnare Vasco, la sua insostituibile band: Vince Pastano, Beatrice Antolini, Matt Laug, Alberto “Il Lupo” Rocchetti, Frank Nemola, Andrea Torresani, Stef Burns, e con la straordinaria partecipazione di Claudio “Il Gallo” Golinelli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Peccati ad alta quota”; su Italia1 alle 21.25 “Pokémon: detective Pikachu”; su Rai4 alle 21.20 “La 25a ora”; su La5 alle 21.05 “Molto forte, incredibilmente vicino”; su Iris alle 21 “Colpevole d’innocenza”; e su Italia2 alle 21.10 “Il tunnel dell’orrore”.

Su Rai5 alle 20.55 andrà in scena lo spettacolo “L’amore è un gambero”, con Riccardo Rossi. Non esiste una persona al mondo senza un amore da raccontare, che sia stato il primo o l’ultimo fa poca differenza: ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ma è stato amore…

Da segnalare, infine. su La7 alle 21.15 la serie “Downton Abbey”; su La7D alle 21 la serie “Lie to me – Mentire per amore”; e su Mediaset Extra alle 21.10 “Festivalbar – Finali”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai