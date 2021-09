Immobile ha recuperato dall’affaticamento muscolare e guiderà l’attacco della Lazio contro il Milan: obiettivo timbrare il cartellino

Ciro Immobile è pronto a tornare nel suo habitat naturale. Come riporta l’edizione de Il Messaggero oggi in edicola, l’attaccante biancoceleste ha smaltito il lieve affaticamento muscolare e sarà regolarmente in campo a guidare i compagno ad una vittoria che proietterebbe gli uomini di Sarri in vetta alla classifica.

Per Immobile quella di oggi sarà l’occasione per cercare di dimenticare i patemi azzurri: le critiche non hanno fatto piacere e Ciro vuole riscattarsi contro i rossoneri magari andando in goal proprio come fece il 3 novembre 2019, quando realizzò la rete numero 100 in biancoceleste e firmò la vittoria a San Siro (insieme a Correa) a trent’anni dall’ultima volta. Inoltre, l’ex Torino contro il Milan ha sempre voglia di rivalsa: prima dell’approdo alla Lazio nell’estate 2016, fu sedotto e abbandonato proprio dal Diavolo.

L’articolo Immobile e la voglia di rivalsa: a Milano per dimenticare la Nazionale proviene da Lazio News 24.