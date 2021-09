Sono degli antichissimi strumenti tibetani utilizzati nella meditazione, nella pratica dello yoga e il cui suono produrrebbe tutta una serie di benefici sul corpo e sulla mente. Si chiamano campane tibetane e saranno presentate da Costantino Colagrossi domenica 12 settembre sull’incantevole pianoro di Monteverde (tra Mirabello Sannitico e Vinchiaturo).

Lui, che qualche anno fa è stato ‘ribattezzato’ col nome di Mahadevananda das (letteralmente suprema gioia di Mahadeva, Shiva) “perché all’epoca portavo ancora lunghissimi dreadlock attorcigliati sulla testa come Shiva” è stato introdotto dal suo maestro alla pratica meditativa che oggi ha intenzione di far conoscere ad altre persone.

“L’iniziativa ha lo scopo – come ha spiegato lui stesso – di far conoscere la sacra sillaba ॐ Oṁ (leggi aum) e l’importanza della meditazione sul sacro suono prodotto dalla suprema vibrazione trascendentale, causa primigenia dell’universo fenomenico ma anche unico mezzo per liberarsene”.

L’appuntamento è alle 17.23, ci sarà una invocazione e una tisana prima del tramonto. Necessari una felpa e un tappetino da yoga. Per partecipare bisogna prenotarsi al 3386454992. Il costo è 20 euro (o 15 se si arriva in compagnia di un amico).