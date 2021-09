“Benvenuti a Noragugume, il villaggio sardo devastato da una decennale faida sanguinaria2: Tom Kington ha dedicato al centro del Marghine un lungo articolo sul quotidiano inglese The Times. L’omicidio di Luigi Cherchi, avvenuto il 3 settembre, ha risvegliato meccanismi che si credevano ormai inceppati e dimenticati. Meccanismi osservati, studiati e dibattuti a lungo.

Pietra miliare di questo studio è di certo il lavoro di Antonio Pigliaru sul Codice Barbaricino e non a caso anche il Times lo ricorda: «Il filosofo sardo Antonio Pigliaru – si legge nell’articolo del quotidiano inglese – fu il primo a definire, negli anni ‘50, il codice non scritto stilando i 23 principi che hanno guidato le famiglie locali per secoli nella punizione di tutti i reati, dal furto di pecore all’omicidio».

The Times cita anche il docente di sociologia dell’Università di Sassari Pino Arlacchi, grande estimatore del lavoro di Pigliaru: «C’era un obbligo di rispondere con una forza uguale a qualsiasi attacco contro la propria famiglia, tipico delle società dove lo Stato è debole».

