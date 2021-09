XXIV Domenica del Tempo Ordinario – Anno B

Non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini (Mc 8,27-35).

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Apparentemente Pietro ha dato la risposta giusta alla domanda rivolta da Gesù ai discepoli: Gesù è più del Battista o Elia o un qualsiasi profeta: è addirittura il Messia promesso. Che cosa c’è di meglio che dare la giusta definizione teologica per sentirsi dalla parte buona dei credenti? Ma cosa voleva dire Pietro con quella risposta? Dalla reazione che ha di fronte all’esisto prospettato da Gesù, si capisce perché è rimproverato di pensare non secondo Dio ma secondo gli uomini: i personaggi a cui la gente paragonava Gesù avevano una cosa in comune: non sono morti nel loro letto. Giovanni è stato decapitato, Elia è stato perseguitato per tutta la sua vita ed è scomparso in modo misterioso; i profeti, secondo la Scrittura e la tradizione giudaica hanno fatto tutti una brutta fine.

Pietro dicendo che lui è il Cristo, è come se avesse detto: sei meglio di loro perché sarai tu a sbaragliare i tuoi nemici, magari anche facendoli sparire con una morte violenta, perché Dio è con te, sei il più forte di tutti. Invece Gesù si pone nella schiera di quei personaggi che hanno annunciato la Parola, hanno parlato per conto di Dio senza temere la persecuzione o piegarsi ai poteri del mondo, ma denunciando le ingiustizie e mettendosi sempre dalla parte degli oppressi. Per questo hanno fatto quella fine e per questo Gesù si pone dalla loro parte e, se proprio è il più grande, lo è perché in modo assoluto e consapevole ha dato la sua vita per Dio e la sua Parola.

Ecco perché anche i suoi discepoli, anziché illudersi di vivere di rendita, adagiandosi sulla gloria delle vittorie del Messia, sono chiamati a percorrere la sua stessa strada finché esisterà il mondo, perché in ogni generazione ci sarà un potente che schiaccerà il debole e cercherà di imporre il suo volere, ma in ogni generazione ci sarà sempre un profeta che denuncerà le ingiustizie e prenderà le parti degli oppressi ed è per questo che morirà di morte violenta oppure sarà scacciato da quel mondo che non ha il pensiero di Dio ma agisce secondo calcoli molto, troppo umani.

Don Michele Tartaglia