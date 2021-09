Pennellate di alta classifica, dopo appena tre giornate e tanta carne al fuoco. In Serie B comanda Pippo Inzaghi, saldamente alla guida del suo Brescia dopo un'estate turbolenta, in cui i rapporti con Massimo Cellino hanno rischiato persino di provocare uno scossone sotto forma di dimissioni. Tutto rientrato, anche grazie a un finale di mercato scoppiettante, con un quasi quarantenne come Rodrigo Palacio che ha ancora voglia di stupire e un Mehdi Leris che a queste latitudini fa la differenza. Se vedere il Brescia lassù, tutto sommato, non è una sorpresa così evidente, di sicuro nessuno poteva aspettarsi un Ascoli a punteggio pieno, mentre il Pisa ha nel suo dna tracce di ambizione che è difficile nascondere. Il Parma è lì, a un tiro di schioppo, pronto a irrompere in zona primo posto, mentre deve ancora carburare il Monza, che sulla carta è addirittura più forte e completo rispetto allo scorso campionato.In coda ci sono due grandi flop che fanno rumore. In assoluto il più fragoroso è quello del Vicenza, partito con ambizioni da playoff e con Domenico Di Carlo che potrebbe essere già arrivato al capolinea. Ci sono stati contatti con Roberto Venturato, la prima scelta biancorossa, ma non è chiaro se il diretto interessato accetterà o meno l'offerta. Domani si saprà, nel frattempo si vagliano altre piste, ma non è da escludere nemmeno che Di Carlo possa rimanere. Il Pordenone l'allenatore lo ha già cambiato dopo appena due giornate, passando da Massimo Paci a Massimo Rastelli, ma per ora non ci sono risultati e l'elettroencefalogramma è piatto. Nove gol subiti in due partite preoccupano molto, più che altro perché non si intravedono segnali di risalita. Così è davvero dura e serve un'inversione di rotta immediata, altrimenti la situazione potrebbe farsi davvero difficile. Source