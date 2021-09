Successo in rimonta per le pugliesi sul Palermo, 3-0 delle sammarinesi con il Sassari, Picchi firma i tre punti delle lariane contro il Cittadella.

La prima giornata della Serie B 2021-22 si conclude con i successi di Como, San Marino, Pink Bari e Chievo Verona Women; pareggi invece per Brescia, Tavagnacco e Roma Calcio Femminile.

Nella gara inaugurale del torneo cadetto, disputata al Centro Sportivo ‘Buffoli’ alle 13.00 tra la neopromossa Cortefranca e Roma Calcio Femminile, le padrone di casa sbloccano il match al 28’ con Velati e raddoppiano al 35’ con Picchi; al 43’ Novelli accorcia le distanze ma Vavassori allo scadere del primo tempo firma il 3-1. Nella ripresa però arriva la reazione delle capitoline, che pareggiano i conti grazie alle reti di Orlando e Polverino. Pareggio anche nella sfida tra Brescia e Ravenna: sul campo delle lombarde la gara è scandita da un botta e risposta continuo: le romagnole passano in vantaggio con un rigore di Barbaresi, Saggion pareggia per le “Leonesse”, Distefano firma il 2-1 delle ospiti ma all’84’ Luana Merli trova il sigillo del definitivo 2-2.

Vincono, all’esordio della Serie B 2021-22, anche il Como Women e le squadre “scese dalla A” San Marino Academy e Pink Bari. Al “Campo Sportivo Cislago”, nella gara contro il Cittadella, alle lariane basta la rete di Picchi dal dischetto alla mezzora della prima frazione di gioco. Sono tre invece i gol con cui le sammarinesi si aggiudicano la partita al debutto con la neopromossa Sassari Torres. A bersaglio Baldini, Massa e Barbieri. Vittoria in rimonta infine per le pugliesi con la terza neopromossa Palermo. Le padrone di casa vanno sotto con Zito allo scadere della prima frazione, ma nella ripresa Gelmetti e Spyridonidou ribaltano il punteggio e firmano il primo successo in campionato.

Si aggiudica tre punti al debutto nel torneo anche il Chievo Verona Women contro la quarta neopromossa Pro Sesto. Decisiva per le scaligere la rete di Marenic al 23’. Aprono la stagione 21-22 con un pareggio infine Tavagnacco e Cesena: in casa delle friulane sbloccano il punteggio le ospiti con Costa, ma Tuttino rimette il risultato in parità a inizio ripresa.



