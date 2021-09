Per la prima serata in tv, domenica 12 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sul tetto del mondo”, con Alessio Boni e Nicole Grimaudo. Nasce da un errore al primo appuntamento, aver confuso l’Ara Coeli con il Milite Ignoto, la storia d’amore tra Rossana Podestà e Walter Bonatti. E’ il 2 giugno 1981. Lei all’apice di una carriera folgorante che l’ha portata fino a Hollywood, contrassegnata però da molte delusioni sentimentali. Lui, scalatore, viaggiatore, giornalista, rappresenta la libertà, il vivere appassionato di un’anima inquieta, ribelle, tormentata da un’ossessione che lo accompagnerà per molto tempo. Da quel giorno Walter e Rossana iniziano a camminare insieme, costruiscono il loro rifugio di Dubino, si completano e si arricchiscono. Un grande amore che durerà trent’anni.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Soldi, soldi, soldi”: tre ragazzi s’introducono in un magazzino dismesso per portare via scatole di merce rubata, ma inaspettatamente trovano il cadavere del sottufficiale della Marina Terry Coleman…

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Scherzi a parte”. Il programma, che propone scherzi ai Vip, quest’anno sarà condotta da Enrico Papi.

Su Italia1 alle 21.20 andrà in onda “Pressing”. Il programma, condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini, propone highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Martin Eden”; su Rete4 alle 21.30 “Come un uragano”; su Rai4 alle 21.20 “Mistero a Crooked House”; su La5 alle 21.05 “Quando l’amore arriva in città”; e su Iris alle 20.55 “We were soldiers – Fino all’ultimo uomo”.

Su Rai5 alle 21.30 il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nel 2° episodio di ‘Secrets of skin’, Garrord prosegue il suo viaggio scientifico sui ‘segreti della pelle’. A seguire, Monica Ghezzi ci porta in Costiera Amalfitana, in un percorso di 42 km di costa a strapiombo sul mare…

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Ok, il prezzo è giusto!” e su Italia2 alle 21.10 “Shameless” (versione in lingua originale con sottotitoli in italiano).

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Nella copertina foto di “Sul tetto del mondo”, Stand By Me – Produzioni TV