Armati di bombolette spray si divertono a imbrattare la città con scritte di dubbio gusto. Operatori Amiu e volontari ripuliscono, come accaduto a inizio estate all’esterno del Kursaal Santalucia o l’altro ieri all’Urban Center di via De Bellis, ma loro sono sempre pronti a lasciare una nuova firma. Sono i writers di Bari, due dei quali però, ieri sera sono finiti nella rete della Polizia.

In centro città, infatti, gli agenti della volante di zona hanno denunciato per imbrattamento di beni immobili una giovane barese di 20 anni e un cittadino romeno 21enne con precedenti penali. I due ragazzi sono stati sorpresi mentre, con una bomboletta di vernice spray, stavano sporcando le serrande di alcuni negozi di via De Giosa.

L’articolo Bari, con la bomboletta spray imbrattano le serrande dei negozi del centro: nei guai due giovanissimi proviene da Telebari.