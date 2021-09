Irpiniatimes.it

Sono 4.664 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

34 le vittime che portano a 129.919 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia.

Sono 267.358 i tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso positività pari al’1,7%.

Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 4.113 (-4 rispetto a sabato), mentre sono 559 i pazienti in terapia intensiva (+12). Sono 4.349.160 i guariti dal covid dall’inizio dell’emergenza, 4.922 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi oggi in Italia sono 127.334, 292 in meno del giorno precedente.

