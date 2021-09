Curva dei contagi in calo e boom di vaccinazioni, nel Barese: a certificarlo, nei giorni scorsi, il report settimanale diffuso dalla Asl di Bari. Per un’emergenza Covid che sembra essere, finalmente, meno intensa rispetto ai mesi scorsi, comunque non si fermano i controlli delle forze dell’ordine.

In questo contesto, nella tarda serata di ieri a Bari, nel quartiere Libertà, la Polizia ha sorpreso e denunciato un cittadino extracomunitario per violazione della quarantena imposta dalle misure anti contagio. Per il responsabile, un cittadino afghano di 23 anni privo di permesso di soggiorno, sono stati attivati i necessari protocolli di emergenza.

L’articolo Covid, in strada nonostante l’obbligo di quarantena: 23enne denunciato a Bari proviene da Telebari.