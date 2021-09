Bergamo. Missione Calcutta ha consegnato venerdì 10 settembre al Comune di Bergamo 22 tonnellate di prodotti igienico sanitari, donati da Colgate – Palmolive sezione di Anzio e destinati alla rete delle Associazioni che si occupano di fragilità e marginalità.

“È la seconda volta, dopo quella di luglio 2020, che Missione Calcutta, grazie alla mediazione di un volontario, riesce a ricevere da Palmolive una donazione così importante. Lo scorso anno siamo stati molto soddisfatti dell’iniziativa che ci ha consentito di aiutare più di 4.000 persone. Ci auguriamo quindi di riuscire a fare altrettanto anche quest’anno”. Raccontano Hélène Ehret fondatrice di Missione Calcutta e Marialuisa Casella, Direttrice dell’Associazione.

“Missione Calcutta è vicino alla comunità bergamasca confermando, ancora una volta, il suo impegno costante espresso in questi mesi di emergenza sanitaria a favore dei nostri concittadini. Già mesi fa, infatti, all’interno di una serie di azioni messe in campo nei diversi quartieri, l’Associazione aveva donato, grazie alla partnership importante con Palmolive, 25 tonnellate di prodotti che sono stati distribuiti ad associazioni e realtà che si occupano di solidarietà e che svolgono servizi di prossimità per le persone senza fissa dimora, vulnerabili e le famiglie maggiormente colpite dalla pandemia. La donazione di oggi, che comprende prodotti per l’igiene personale, una questione molto importante per tanti che vivono nella marginalità, verrà consegnata ai soggetti e associazioni che operano in quest’ambito”. Dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina.

I paniere di prodotti comprende bagnoschiuma, detergenti per le mani, sapone liquido per dispenser, detersivi per la casa. Il materiale, presente al deposito della Cooperativa Totem che si è offerta come base logistica, è stato oggi consegnato a: Patronato San Vincenzo Sorisole, Caritas Bergamo, Associazione MT25.

A loro si aggiungono gli altri destinatari: Banco di Solidarietà, Rete dei servizi bassa Soglia – emarginazione grave, soggetti afferenti al Tavolo di sostegno all’alimentazione.