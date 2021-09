Per la prima serata in tv, lunedì 13 settembre RaiUno alle 21.25 riproporrà “Il commissario Montalbano”. Verrà trasmesso l’episodio dal titolo “La caccia al tesoro”: l’inspiegabile scomparsa di una ragazza mette Montalbano sulle tracce di un folle che l’ha fin lì intrigato con una strana caccia al tesoro, fatta di lettere anonime, sciarade e indovinelli e che presto prenderà una piega inquietante…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini.

Su La7 alle 21.15 torna “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “John Wick 3”; su Italia1 alle 21.05 “Killer elite”; su La5 alle 21.05 “Marie is on fire – Tempi burrascosi”; su Iris alle 20.55 “Un amore all’altezza”; e su Italia2 alle 21.10 “American pie – Il matrimonio”.

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Vikings”. Ivar è sopraffatto da grandi dilemmi, Ubbe continua la ricerca della fantastica terra nella speranza di trovare Loki; i coloni cominciano un’aspra battaglia interna per il potere.

Su Rai5 alle 21.15 “Sciarada – Il circolo delle parole. Divino Dante – Dante e amore”. A 700 anni dalla morte di Dante un viaggio tra letture e interventi dei più autorevoli studiosi su uno dei temi fondamentali del poeta: l’amore.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra alle 21.45 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset