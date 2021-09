Moviola Milan Lazio, pesa tantissimo l’errore sul mancato rosso a Bakayoko per il fallo su Acerbi. Complice anche Mazzoleni al VAR

Nella gara sottotono giocata ieri dalla Lazio contro il Milan a San Siro pesa tantissimo l’arbitraggio di Chiffi in coabitazione col VAR Mazzoleni. Il Corriere dello Sport oggi in edicola rifila un sonoro 4 alla direzione di gara. Pesa in maniera incredibile sul risultato finale il mancato rosso a Bakayoko per l’entrataccia con piede a martello su Acerbi a metà secondo tempo.

Un episodio gravissimo che avrebbe indirizzato la gara in un altro senso con gli uomini di Pioli in 10 con più di venti minuti da giocare. Complice anche il VAR Mazzoleni (5 in pagella) che forse per pigrizia non richiama al VAR Chiffi per comminare la successiva espulsione. Situazione che pesa tantissimo. E che a San Siro non è certo una novità.

L’articolo Moviola Milan Lazio, Chiffi da incubo: Bakayoko da rosso su Acerbi proviene da Lazio News 24.