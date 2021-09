Messa alle spalle la pausa estiva, la Nazionale italiana di futsal femminile torna a radunarsi a Novarello. Al centro sportivo di Granozzo con Monticello, D'Incecco e compagne saranno chiamate ad affrontare la Russia in una doppia amichevole. Due gare, da giocarsi a porte chiuse, che assumono grande importanza a solo un mese di distanza dal Main Round di UEFA Women's Futsal EURO che si giocherà in Svezia, nella finestra 19-22 ottobre, e che vedrà le azzurre impegnate con le padrone di casa, la Spagna campione in carica e la Slovacchia, ultima a essersi aggregata dopo la vittoria del Preliminary Round. La vincente del girone svedese accederà poi alla Final Four di fine marzo 2022 che assegnerà il secondo titolo europeo della storia.La Russia, avversaria di questo doppio confronto, è squadra di alta caratura internazionale, testa di serie nel Main Round di qualificazione alla fase finale dell'Europeo, inserita nel girone 1 assieme alle padrone di casa della Bielorussia, l'Ungheria e l'Olanda.Per le due gare del 21 e del 22 settembre – la prima alle ore 19, la seconda alle 18 – la Ct Francesca Salvatore ha convocato 17 giocatrici.: Ana Carolina Sestari (Pescara femminile), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Maria Fontana Mascia (Lazio);: Cecilia Barca (Lazio), Alessia Grieco (Lazio), Sabrina Marchese (Lazio), Roberta Giuliano (Bisceglie femminile), Jessica Exana (Audace Verona), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Sara Boutimah (Pescara femminile), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Ersilia D'Incecco (Pescara femminile), Aida Xhaxho (Pescara femminile), Rafaela Dal'Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Real Statte), Nicoletta Mansueto (Real Statte);– Tecnico Federale: Francesca Salvatore; Vice allenatore: Cinzia Benvenuti; Segretario; Fabrizio Del Principe; PCO: Ambra Vassallo; Preparatore atletico: Giorgia Benetti; Preparatore dei portieri: Fabrizio Bombelli; Medico: Nicola Pucci; MLO: Alessandro Carrozzo; Fisioterapista: Francesco Marcellino. Source