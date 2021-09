Bergamo. Tutti pronti per il nuovo anno scolastico 2021/2022. Nella mattina lunedì 13 settembre gli alunni delle suole primarie e gli studenti di secondarie di primo e secondo grado sono tornati sui banchi.

Mascherine sul viso, distanziamento, gel igienizzante a portata di mano, ingressi scaglionati: le norme di sicurezza per contenere i contagi da Covid 19 restano in vigore. Ma nelle scuole superiori un buon numero di studenti è stato vaccinato, così come i ragazzi che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie e il personale scolastico, che per accedere agli edifici scolastici dovrà necessariamente presentare il Green Pass, almeno fino al 31 dicembre.

Il 92,55 per cento del personale scolastico lombardo è in possesso del Green Pass. Su 226.182 lavoratori del comparto, in 198.293 (cioè l’87,67%) hanno già ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti-Covid; a questi si aggiungono altri 11.043 lavoratori a cui è stata somministrata una dose unica di vaccino.

In presenza

Le lezioni cominceranno in presenza. Un eventuale passaggio alla didattica a distanza sarà possibile solo tramite provvedimenti specifici dei governatori di Regioni o province passate in zona arancione o rossa, o per via di iniziative avviate da singole istituzioni scolastiche ma “solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità”. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha affermato di considerare il mantenimento della didattica in presenza come una priorità “assolutamente necessaria” per tutto l’anno.

I trasporti

Per favorire l’accesso agli istituti scolastici nelle fasce orarie di entrata e di uscita – come già avvenuto durante il precedente servizio scolastico invernale –, l’Atb ha previsto il potenziamento del servizio con corse aggiuntive proprie, dei soci TBSO, di Autoservizi Locatelli (in totale 119 rispetto al 2019), e Autotrasporti Zanetti (20), per i collegamenti scolastici sulle tratte più brevi (Linea 26 e 27).

Durante le vacanze scolastiche i bus viaggeranno come di consueto con l’orario del sabato, mentre la domenica e i giorni festivi con l’orario festivo.

I tram della Linea T1 Bergamo-Albino nei giorni feriali scolastici viaggeranno ogni 15 minuti con intensificazioni fino a 5 minuti nelle ore di punta scolastica.

Nei giorni festivi è previsto un tram ogni 30 minuti con intensificazioni a 20 minuti nel pomeriggio.

Confermata la capienza dei mezzi all’80% (in zona bianca o in zona gialla con deroga: 78 i posti sugli autobus standard, 62 su quelli elettrici e 114 sugli autobus doppi; 190 i posti disponibili sui tram della Linea T1; 40 passeggeri per viaggio sulla Funicolare di Città e 44 passeggeri sulla Funicolare di San Vigilio.

Su tutti i mezzi rimane l’obbligo di indossare la mascherina.

Il sottopasso della stazione

Da questa mattina, 13 settembre, il sottopasso della stazione ferroviaria tornerà a senso unico dalle 7.30 alle 10.30. Il provvedimento del Comune verrà adottato per evitare assembramenti con il ritorno degli studenti delle scuole superiori che frequentano gli via Gavazzeni.

Le cattedre

Coperte fin dai primi giorni di assegnazione la maggior parte dei supplenti per le scuole della provincia. Poche le rinunce, le cattedre sarebbero state coperte al 90 per cento.

La quarantena

Confermata la quarantena per i contatti stretti di studenti o lavoratori della scuola risultati positivi. A cambiare sono però le tempistiche: per chi ha completato il ciclo vaccinale l’isolamento fiduciario scende a 7 giorni rispetto allo scorso anno, per gli altri resta di 10 giorni; in ogni caso sarà necessario sottoporsi a tampone prima del rientro a scuola.

Il saluto della dirigente dell’Ufficio scolastico – Patrizia Graziani ha inviato come ad ogni inizio anno scolastico il suo saluto a tutto il mondo della scuola bergamasca agli studenti, ai genitori, al personale scolastico.

“La scuola bergamasca riparte in presenza con il piede giusto, grazie agli enormi sforzi compiuti per mantenere relazioni forti e garantire continuità al prezioso ruolo educativo e formativo della scuola. I Dirigenti scolastici, gli insegnanti, tutto il personale della scuola e dell’Ufficio Scolastico Territoriale stanno lavorando con il massimo impegno per la ricostruzione di una nuova “normalità” con al centro i nostri ragazzi per i quali la scuola rappresenta il migliore luogo per diventare cittadini consapevoli, trovare il proprio posto nel mondo, tessere forti legami d’amicizia, costruirsi un solido bagaglio culturale, imparare a vivere nel presente con uno sguardo sempre rivolto al futuro”.