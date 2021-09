Serie A, si conclude la terza giornata con il posticipo tra Bologna ed Hellas Verona. I rossoblu vincono di misura grazie a Svanberg

Si è da poco conclusa la terza giornata di Serie A con il posticipo del monday night tra Bologna ed Hellas Verona. Una sfida dai ritmi intensi al Dall’Ara, con la formazione scaligera chiamata a cancellare lo zero dalla classifica e quella emiliana a tentare l’assalto alle posizioni alte.

A spuntarla è stata la squadra di Sinisa Mihajlovic, più in palla di quella di Di Francesco e cinica a 10 minuti dal termine a sfruttare un’azione prolungata per portarsi in vantaggio con il gol di Svanberg. Ora i rossoblu sono a 7 punti, una lunghezza sopra la Lazio di Sarri.

