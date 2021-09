Turno scoppiettante in Serie C, con le prime indicazioni emerse che portano con sé anche sorprese eclatanti. Alzi la mano chi avrebbe potuto prevedere il Monopoli primo in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate nel girone C . Impossibile immaginare uno scenario simile, eppure anche il Messina ha pagato dazio sotto i colpi di Starita e Grandolfo ed è stato costretto a inchinarsi. Promette molto bene il Bari, letteralmente trasformato dalla campagna acquisti del ds Ciro Polito. Col Picerno decide Simeri e sognare adesso si può. Da vetrina il successo del Taranto di uno scatenato ex Saraniti sul Palermo e l'esordio vincente di Gianluca Grassadonia sulla panchina della Paganese addirittura in inferiorità numerica.Nel girone B si inceppa il Modena, al terzo pareggio consecutivo nelle prime tre partite. Un andamento lento che lascia spazio, come si poteva prevedere, alle ambizioni del Siena, trascinato al rialzo nel derby con la Carrarese dal primo gol di Alberto Paloschi con la maglia bianconera. Aggancio in vetta al Pescara e sfida lanciata. Non scherza neanche l'Entella, al secondo successo casalingo consecutivo. Se si sblocca anche in trasferta, può battere un colpo anche in chiave promozione.Nel girone A , infine, comanda il Padova che avanza come un rullo compressore, ma non si ferma nemmeno la Pro Vercelli, a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Il vero valore aggiunto si chiama Giuseppe Scienza che, pure alla guida di una squadra inferiore come valori a più di qualche rivale, gioca un calcio propositivo e brillante. Il Padova, invece, ha l'organico migliore del girone, ma deve guardarsi anche dal Südtirol, che ai quartieri alti ormai è abituato e che vince il derby col Trento salendo a quota sette. Scintillante anche l'Albinoleffe di Marcolini, che si conferma cliente a dir poco ostico, sorretto dai gol del suo uomo di punta Jacopo Manconi. Può dar fastidio a tante avversarie, in attesa delò Monday Night Triestina -Piacenza. Source