Dubbio in attacco in casa Cagliari in vista della trasferta romana di domenica. Keita favorito su Pavoletti

L’Unione Sarda fa il punto sulla situazione infortunati in casa Cagliari. Assente contro il Genoa per un problema alla schiena, Leonardo Pavoletti dovrebbe tornare a disposizione per la gara con la Lazio di domenica prossima, ma una partenza dal primo minuto è tutt’altro che sicura.

Semplici guarda infatti anche alla partita di mercoledì 22 contro l’Empoli, primo turno infrasettimanale del campionato. All’Olimpico dovrebbe quindi partire dal primo Keita, autore di un buon esordio contro il Genoa, al fianco dell’intoccabile Joao Pedro, tenendo così a riposo l’ex Napoli.

