Allenatore Cagliari, i rossoblu valutano anche il nome di Iachini come alternativa: le ultime sulla situazione

Ore calde per la panchina del Cagliari. Rossoblu al lavoro per trovare il sostituto di Leonardo Semplici, esonerato in mattinata. Resta in testa la candidatura di Walter Mazzarri, ancora in cerca di un incarico dopo la separazione dal Torino nel 2020.

Secondo quanto riferito da TMW, se dovesse saltare la pista che porta al tecnico toscano, la società sarda si fionderebbe su Beppe Iachini, anche lui a caccia di una squadra da allenare dopo aver lasciato la Fiorentina. Più lontano invece il ritorno di Diego Lopez, la cui candidatura non convince in pieno.

