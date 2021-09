MARTEDI’ 14 Ancora una giornata dal sapore estivo: sotto la spinta dell’alta pressione questo inizio di settimana si sta rivelando gradevolissimo spingendo anche molte persone a recarsi al mare per l’ultimo bagno della stagione. Rispetto a ieri avremo un po’ di nubi alte in più ma niente paura, il rischio di pioggia è assente e le temperature saranno addirittura più elevate delle 24 ore precedenti, con punte di circa 30 gradi dalla costa al venafrano passando anche per il capoluogo di regione (28 gradi la massima).

MERCOLEDI’ 15 Inizia un lento e graduale peggioramento della condizione meteorologica. Se i primi due giorni della settimana sono stati molto soleggiati in questo mercoledì, che segna anche il rientro a scuola di quasi 36mila studenti, ci saranno cieli più grigi e coperti. Le nubi saranno piuttosto estese ma non dovrebbero portare precipitazioni neppure scarse. Tantomeno un calo termico: le temperature resteranno stabili e comunque al di sopra della media stagionale. Durante la notte la situazione potrebbe mutare con l’arrivo di qualche piovasco su Isernia.