Sono stati assolti perché “il fatto non sussiste” i tre medici dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri finiti sotto processo a Torino per la morte di Sara Festa, una donna che perse la vita in ospedale a 39 anni il 23 aprile 2017 insieme alla bambina di 34 settimane che avrebbe dovuto partorire. La procura aveva … Leggi tutto L’articolo Assolti i tre medici…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it