Biglietti Torino Lazio: nella giornata di oggi ripartirà la vendita. Ma ecco il comunicato della Lazio sulla questione

Mentre sul campo si pensa ala prossima sfida contro il Galatasaray, che aprirà il girone di Europa League, sul fronte biglietti ha tenuto banco la sospensione delle vendita dei biglietti per Torino-Lazio.

Una vendita che però, come comunicato dalla Lazio, ripartirà nel pomeriggio di oggi 14 settembre. «La S.S. Lazio comunica che, da oggi 14 settembre riprenderà la vendita dei i tagliandi per la gara di Campionato Torino – Lazio di giovedi 23 settembre», questa la nota del club, dove viene ricordato anche che il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 15 euro.

L’articolo Biglietti Torino-Lazio, oggi riparte la vendita: il comunicato proviene da Lazio News 24.