Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro l’Atletico Madrid, Sergio Conçeiçao, allenatore del Porto, ha ricordato il suo passato in biancoceleste quando era compagno di squadra di Diego Simeone, suo avversario in panchina domani sera e col quale ha vinto lo Scudetto nel 2000 con la maglia della Lazio. Ecco cosa ha detto:

“Quello era un gruppo vincente, difficile da affrontare e con molti giocatori dalla personalità forte, per cui difficile da allenare. Non è stato un anno di carezze, ma di tanta lotta in ogni allenamento per conquistare un posto in squadra. Alla fine siamo riusciti a regalare il secondo scudetto alla Lazio, cosa non facile in Italia visto che all’epoca giocavano in Serie A i migliori giocatori al mondo. Fa parte del passato, oggi siamo entrambi allenatori e vogliamo vincere domani”.

