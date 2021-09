Il grande giorno è arrivato, riparte la Champions League: per le quattro italiane sarà durissima non recitare da banali comparse

(di Sandro Dall’Agnol) – Puntuale come in ogni metà settembre, ecco il sogno Champions League far capolino alle nostre latitudini. Scatterà stasera ufficialmente il lungo viaggio che terminerà il 26 maggio a San Pietroburgo, laddove le quattro italiane in concorso sperano di atterrare.

Obiettivo non difficile, di più. Al limite quasi dell’impossibilità. Se non fosse che il calcio spesso è preda dell’imponderabile ci sarebbe di che gioire già solo per un ruolo da protagoniste o da co-protagoniste. Perché anche le quote dei bookmakers appaiono impietose.

