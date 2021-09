In questo settembre dal sapore estivo Simone Budelli ci accompagna a scoprire che tempo farà nelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile e tipicamente estivo martedì sull’Italia grazie a un promontorio di alta pressione in risalita dal nord Africa. Sull’Europa occidentale invece persistono umide correnti atlantiche che tra mercoledì e giovedì interesseranno parzialmente anche il nord Italia, con temperature in lieve calo, ma ancora sopra le medie stagionali.

Martedì 14 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio nubi in aumento a partire da ovest con passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso; locali piovaschi nel pomeriggio sull’area appenninica, asciutto altrove.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in lieve calo (28/31°C).

Mercoledì 15 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità irregolare con qualche piovasco sparso in transito da ovest verso est. Nel pomeriggio e in serata alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura, nuvolosità cumuliforme sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso su Alpi, Prealpi, varesotto e comasco. Fenomeni piu isolati o assenti altrove.

Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime in lieve calo (27/30°C).

Giovedì 16 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso tra Prealpi e alta pianura con qualche piovasco o rovescio sparso, parzialmente nuvoloso altrove, ma senza piogge. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, instabilità in aumento sui rilievi con rovesci o temporali sparsi in sconfinamento verso le pianure tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime in lieve calo (25/28°C).