ROCCAMANDOLFI – Secondo appuntamento con i concerti gospel del tour “Gospel In The Church” ideato da Batik Viaggi in collaborazione con Isernia Gospel Choir. Dopo il grande successo di San Vincenzo al Volturno, si replica a Roccamandolfi domenica 19 settembre alle ore 20 presso la chiesa di San Giacomo Maggiore. L’ingresso e’ gratuito, ma e’ obbligatoria la prenotazione da effettuarsi compilando il modulo disponibile all’indirizzo https://docs.google.com/forms/d/1iWo7wfAjkFZGD8TtkBiFHy1Ude7Ohwj4OWlqR6qNStE/viewform?fbclid=IwAR2tkydUapYHxLyqZGUTbLe1knp1SO0De0qNgwch1fOCkFP6PCDQKYbOGrY&edit_requested=true.

L’accesso sarà concesso solo alle prime 80 persone che si saranno prenotate e che saranno in grado di esibire il green pass. Per qualsiasi informazione contattare: BATIK VIAGGI, 334/7540978, info@batikviaggi.com.

