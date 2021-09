“Mangia mele di alta qualità, viene visitata quotidianamente da un veterinario e non si esibisce più da ormai quattro anni”. Giorgio Teani, che a seguito della delega ricevuta dal Sindacato di categoria dello spettacolo viaggiante SNISV – FeLsa – CISL è Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati, ha fatto visita personalmente ad Andra, l’elefantessa del circo Rolando Orfei, fino al 3 ottobre di stanza ad Azzano San Paolo.

“Andra sta benissimo e viene accudita nel migliore dei modi – dichiara Teani -. Quando mi sono presentato il personale mi ha accolto con gentilezza, erano contenti che qualcuno venisse a vedere di persona come trattano i loro animali. Finora hanno ricevuto solamente le visite di Asl e Polizia Locale”.

“L’elefantessa ha ormai 60 anni, è anziana e l’unica cosa che le fanno fare è il saluto in pista, ma non si esibisce più – continua Teani -. È nata in cattività, se fosse rimessa in libertà morirebbe, quindi il Circo le sta allungando la vita grazie alle cure che le vengono prestate, soprattutto ora che si sta rimettendo dalla colica renale”.

Ed è proprio a causa della caduta dovuta al problema di salute che, secondo il sindacalista, Andra ha qualche graffio sulla testa: “Sono ferite molto lievi, quasi impercettibili, che l’elefantessa si è procurata quando si è lasciata andare in seguito alla colica”.

“Con la mia visita volevo accertarmi personalmente del tipo di trattamento che il Circo Rolando Orfei riserva ai suoi animali e assicuro tutti che vengono accuditi egregiamente. Mi auguro quindi che le polemiche e le maldicenze cessino al più presto perché sono prive di fondamento”, conclude Teani.