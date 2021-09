L’Italia vince anche con il Belgio 13-4 nella seconda partita degli europei di baseball in Piemonte che si è giocata nel diamante di Via Passo Buole a Torino. Trascinata da uno straordinario Alberto Mineo, autore di un triplo e del fuoricampo gli azzurri, con dodici valide all’attivo, hanno mostrato una condizione in crescita e ottenuto … Leggi tutto L’articolo L’Italia vince…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it