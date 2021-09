ROCCAMANDOLFI – “Cari ragazzi, per vivere al meglio questo anno scolastico servono tre cose: entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Vedrete che con questi ingredienti lo vivrete alla grande. Buon anno scolastico a tutti voi!”.

Questo il messaggio pubblicato oggi su Facebook da Giacomo Lombardi (foto), sindaco di Roccamandolfi, rivolgendosi a tutti i giovani studenti che in queste ore sono tornati in classe per l’inizio del nuovo anno scolastico, con le lezioni che si svolgono finalmente in presenza.

