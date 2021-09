Partecipazione collettiva a WEB SUMMIT 2021

Pubblicato il

Mar, 09/14/2021 – 17:36

Scadenza candidature: 20 settembre

Il Web Summit di Lisbona, principale appuntamento europeo dedicato al mondo delle startup e dell’innovazione, torna in presenza all’Altice Arena dal 1 al 4 novembre.

Per l’occasione ICE-Agenzia sarà presente con una collettiva di startup innovative che avranno modo di presentarsi agli investitori e alle corporates in incontri one-to-one e sessioni di fast-pitching.

Quali vantaggi offre

Il Web Summit è nato a Dublino nel 2011 e partito con 400 presenze nella prima edizione, l’evento è andato via via crescendo, fino a raggiungere i 70.000 partecipanti dell’ultima edizione in presenza nel 2019, ed è considerato uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati alle startup e alle nuove tecnologie.

La partecipazione al Web Summit con ICE-Agenzia comprende per ciascuna startup

Postazione di lavoro dotata di allacci e connessione internet per tutta la durata del Summit

Specifiche azioni di comunicazione cartacee e/o on line

Assistenza in loco del personale di ICE Agenzia

3 biglietti di ingresso alla manifestazione

Inserimento nel motore di ricerca e nella App del Web Summit

Possibilità di aderire alle Mentor e Investor Hours e al pitch Contest

La partecipazione al Web Summit per le startup innovative è gratuita, restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio e soggiorno a Lisbona.

Come partecipare

Possono partecipare all’iniziativa le start-up innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese (http://startup.registroimprese.it/isin/home) in possesso dei requisiti indicati dagli organizzatori e che riportiamo di seguito

Each startup must be less than 5 years old.

At the time of application, the startup must at a minimum be launched and live with their own working website.

The startup must have a logo available in .eps format.

The startup must have their own unique software product or solutions or they must be working on their own connected hardware devices.

Consultancies, agencies, developers, marketing/advertising agencies, public companies will not be accepted.

Startups must be their own independent company and not a subsidiary of a larger organisation.

A startup already registered for the Event is not eligible to participate as part of a startup island.

Per partecipare trasmettere via PEC all’indirizzo startupeinnovazione@cert.ice.it la scheda di adesione e il regolamento, compilati, firmati e con il timbro aziendale, e compilare il form di google al seguente link entro il 20 settembre 2021.

Nota bene: perché una candidatura sia considerata valida tutti i materiali richiesti dovranno essere inviati e il form di google compilato entro il 20 settembre 2021.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ICE