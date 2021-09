Amazon ha incaricato una Società di individuare in Basilicata un’area per la possibile realizzazione di un Polo Logistico per il Sud Italia”. Il colosso americano sarebbe interessato ad un’estensione di circa 30 ettari.

La Regione Basilicata in virtù di ciò ha indicato l’area industriale di Tito e quella di Melfi. In uno dei due poli industriali potrebbe essere realizzato la base logistica di Amazon per il Sud, con un investimento che porterebbe circa mille posti di lavoro.

L’assessore dimissionario alle Attività Produttive, Francesco Cupparo, ha fatto sapere di aver dato incarico all’Ufficio competente del Dipartimento di fornire alla società la massima collaborazione ed assistenza tecnico-amministrativa.