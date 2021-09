Trenitalia informa che con il ritorno a scuola degli alunni si rimette in moto anche il trasporto scolastico, per il quale è sempre valido il riempimento dei mezzi al massimo dell’80% della capienza complessiva omologata (seduti e in piedi), come previsto dalle normative vigenti anti-Covid.Per far fronte all’incremento di studenti che scelgono ogni giorno il treno per raggiungere i plessi scolastici, Trenitalia ha aumentato l’offerta dei posti disponibili, adeguando dove necessario la composizione dei convogli, e ha rafforzato il presidio di assistenza alla clientela.Un incremento del 62% di viaggiatori rispetto al 6 settembre è quello che ha interessato i treni in Basilicata in circolazione durante la fascia oraria scolastica, con un’occupazione per ciascun convoglio di oltre il 42%. L’intervento di rinforzo da parte di Trenitalia, d’accordo con la Regione e le Prefetture lucane, riguarda soprattutto la tratta Possidente-Potenza sulla linea Potenza-Foggia con bus e i servizi di assistenza clienti nelle stazioni di Potenza Centrale, Potenza Superiore, Avigliano Lucania e Possidente.Fonte :