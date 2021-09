Janis Antiste, nuovo attaccante dello Spezia, si è presentato oggi in conferenza stampa e ha ricordato l’esordio contro la Lazio

Janis Antiste, nuovo attaccante dello Spezia arrivato in estate dal Tolosa, si è presentato quest’oggi ai tifosi in conferenza stampa. Il classe 2002 ha raccontato il suo impatto con la Serie A, non di certo dei migliori. Antiste infatti ha fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano durante Lazio-Spezia, gara stravinta è dominata dai biancocelesti per 6-1. Ecco le sue parole:

«Ho molto apprezzato il calore dei tifosi dello Spezia, mi dà la carica sentire il loro appoggio. Tocca a noi ambientarsi e seguire le indicazioni del mister. Ho iniziato con la Lazio ed è stato uno shock, arrivavo dalla Ligue2 e la Serie A è di un altro livello»

