Per la prima serata in tv, martedì 14 settembre alle 21 su Canale5 verrà trasmessa la partita di calcio fra Juventus e Malmoe, valida per la fase a gironi di Champions League.

Sempre alle 21 si disputerà la partita di calcio fra Villarreal e Atalanta, valida per la fase a gironi di Champions: si potrà vedere in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite; 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (204 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta del match anche in streaming attraverso il servizio Sky Go , utilizzabile su dispositivi come pc o notebook (in questo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma), o attraverso smartphone e tablet scaricando l’apposita app. Un’alternativa è rappresentata da NOW il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport, la possibilità di assistere alle sfide di Champions League. Una terza soluzione è rappresentata dalla novità Mediaset Infinity che trasmetterà in diretta streaming tutte le partite di Champions League acquisite e trasmesse da Sky. Una volta sottoscritto il vostro abbonamento, il nuovo servizio è accessibile sia collegandosi al portale di riferimento che attraverso l’app dedicata alla quale ci si potrà connettere tramite pc, smartphone, tablet e console come PlayStation (4/5) o Xbox (One, One S, Serie X). Il servizio è disponibile anche sulle Smart TV abilitate e attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la serie “Morgane – Detective geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Vento dell’ovest” e “La missione di Basil”.

Nel primo, Morgane Alvaro è una donna delle pulizie che, durante un turno notturno alla centrale di polizia, sbadatamente fa cadere un dossier su un omicidio. Dando una sola occhiata ai documenti, la donna riesce a capire che gli investigatori sono sulla strada sbagliata per risolvere il caso; Morgane, infatti, è un soggetto con 160 di quoziente intellettivo. Celine, il commissario, le propone di collaborare con loro…

Nel secondo, la missione di Basil: Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sull’omicidio di un consulente patrimoniale. Scopriranno che l’uomo, finito in bancarotta, truffava donne benestanti, sole e fragili. Le ricerche di Romain intanto sembrano a un punto morto.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 con “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 con “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Resta con me”; su Italia1 alle 21.15 “Buoni o cattivi”; su Rai4 alle 21.20 “Better Watch Out”; e su Rai5 alle 21.15 “The idol”; su Iris alle 20.55 “La notte dell’agguato”; e su Italia2 alle 21.10 “Final destination”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.