Calciomercato Cagliari, i rossoblu valutano l’arrivo di Viola, centrocampista attualmente senza alcun contratto

Cagliari attivo per quanto riguarda il mercato degli svincolati. Come riportato da TMW, la società sarda starebbe valutando l’acquisto del centrocampista ex Benevento Nicolas Viola, attualmente senza una squadra.

Quello di Viola sarebbe un nome caldeggiato da mister Mazzarri, ma prima bisognerà battere la concorrenza della Salernitana, che ha già offerto un triennale al ragazzo.

