Da vivere a tutti costi. Anche Castrovillari parteciperà, la mattina di sabato 18 settembre, alla manifestazione del CAI di carattere educativa alla volta di Piano dell’Erba e Piano Grande di Masistro, nel territorio di Saracena, con partenza da piazza Giovanni XXIII, di Castrovillari, alle ore 10,45 per godere di una “La Montagna che Include” da sempre, senza guardare a diversità o fragilità diffuse. L’evento, rivolto a persone con mobilità ridotta e abilità diverse – ricorda il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito – oltre a promuovere l’amore per i nostri monti, rilancia il ruolo terapeutico della natura come accompagnamento alla crescita armoniosa delle persone e delle capacità nel saper abbracciare il sociale con i suoi bisogni”.

L’evento di carattere sociale è promosso oltre che dal Comune e dal CAI (Club Alpino Italiano) sezione di Castrovillari, anche dalla Commissione Centrale di Escursionismo, dal Team Calabria Special Olympics Italia – Filo di Arianna – Associazione Famiglie Disabili “Totum Team” – Meglioinsieme Castrovillari, da Tutela Ambiente e dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato).

Redazione